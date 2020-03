Campus UFRN sedia final do Estadual de Mountain Bike A competição será seletiva para a Copa Nordeste, em João Pessoa

Neste domingo (15.02) as bicicletas vão tomar conta dos cantos mais íngremes do Campus UFRN - é a etapa final de Estadual de Mountain Bike (MTb) 2008, que servirá como seletiva para a Copa Nordeste de Ciclismo MTb, prevista para o período de 7 a 9 de março em João Pessoa (PB).



A concentração será em frente à capela do Campus UFRN, a partir das 7h; a a largada está prevista para as 8h30. Os competidores - divididos em seis categorias (Elite, Master A, Master B, Master C, Júnior e Feminino) vão encarar um percurso de 2,5 km.



A premiação será em troféus e medalhas para os três primeiros colocados em cada categoria; além disso, haverá troféus especiais para as três primeiras equipes do campeonato, e uma premiação extra em dinheiro.