Caicó: presidente municipal do PV confirma candidatura para 2010

Josenildo Carlos Rangel: “Só disputarei para federal se for pra vencer”.

“Só disputarei o cargo de deputado federal se for uma estratégia do partido para vencermos. Não entrarei numa disputa sem grandes possibilidades de eleição”, disse, deixando a entender que a disputa por uma vaga na Assembléia será um projeto mais viável.Nas eleições de 2006, Rangel concorreu como candidato a deputado federal. Obteve 18.572 votos. Destes, a metade conquistada em seu reduto eleitoral: o município de Caicó.Diante dessa realidade e consciente de que é praticamente impossível se eleger com votos de Caicó, revelou que está trabalhando em bases eleitorais noutras regiões do Rio Grande do Norte.Sobre a possibilidade de o ex-prefeito de Caicó, Roberto Germano (PCdoB), se candidatar novamente a deputado estadual, o verde não acredita nessa hipótese. “Só se ele for obrigado pelo PCdoB, mas não acredito”, falou.Na eleição passada, Rangel e o PV apoiaram a candidatura de Germano a prefeito de Caicó, numa aliança que também envolveu os deputados Álvaro Dias (PDT) e Nelter Queiroz (PMDB).A entrada de Germano como candidato a estadual atrapalharia sensivelmente os planos de Rangel, que deverá disputar votos com Álvaro Dias e Nelter, casos estes permaneçam tentando a reeleição. Também enfrentará Vivaldo Costa (PR), o campeão de votos em Caicó, conforme os resultados das últimas eleições.