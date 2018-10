Servidores reclamam de atendimento no Palácio dos Esportes

Alex de Souza

A operação de emergência, improvisada no ginásio, foi motivada pela aquisição, pelo Banco do Brasil, da conta única da Prefeitura. Por isso, os servidores que não tinham conta corrente na instituição estão precisando abri-la para ter acesso ao pagamento.“A prefeitura vendeu os funcionários por R$ 40 milhões e agora estamos nessa situação. Tem gente aí desde as 4h da manhã, debaixo do sol quente, esperando do lado de fora para ser atendida”, denuncia Ronaldo Rocha, diretor do Sindicato dos Servidores do Município de Natal – Sinsenat.Nesta quinta (19), por volta das 10h, ainda havia uma fila com cerca de 20 servidores aguardando acesso ao Palácio dos Esportes. Das mais de 800 fichas distribuídas, apenas 200 pessoas haviam sido atendidas. “Enquanto isso, o povo fica esperando do lado de fora. Isso é uma falta de respeito”, reclama Rocha.