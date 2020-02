Brasileira agredida na Suíça segue internada Volta ao Brasil não está confirmada, diz tio da advogada Paula Oliveira.

A brasileira Paula Oliveira, agredida na Suíça por supostos neonazistas na última segunda-feira (8), permanece internada. A informação foi confirmada pelo tio da vítima, Sílvio Oliveira, que mora em Recife e acompanha o caso por telefone.



Ele relatou dificuldades para entrar em contato com o pai da brasileira, Paulo Oliveira, e disse não saber detalhes que justifiquem a nova internação, ocorrida no final da tarde de ontem (12).



Sílvio afirmou que a volta de Paula para o Brasil ainda não está confirmada e que tudo depende da avaliação médica e do desenrolar das investigações. “Ela está muito abalada. Há apenas a intenção de voltar para o Brasil”, disse.



Sobre o relatório divulgado ontem pela polícia suíça, ele destacou que o documento apenas confirmava a ocorrência e a busca por testemunhas. Segundo Sílvio, as autoridades no país voltaram a insistir que os fatos em torno do crime não estavam claros. “Esperamos agilidade”, afirmou. A expectativa é que um novo relatório seja divulgado na manhã de hoje.



Paula estava grávida de gêmeos e já obteve a confirmação, pelo hospital, de que perdeu os bebês. Agora, será investigado se o aborto ocorreu antes ou após as agressões. No momento em que foi abordada pelos homens, Paula estaria falando ao telefone celular em português com a mãe – o que reforça a hipótese de que o crime tenha sido cometido por um grupo xenófobo.