América empata e se complica na Série B

América-RN e Bragantino empataram sem gols nesta terça-feira, no Machadão, em Natal, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um resultado desolador para o América, que fez um bom primeiro tempo, poderia ter aberto o placar, mas não o fez. No segundo tempo, sem criatividade, e sentindo a falta de Souza que voltou a sentir a contusão, o time caiu muito de produção, não conseguindo sair do zero. O risco de rebaixamento aumentou.



O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Braga desperdiçou uma grande oportunidade de colar no G4, ao ficar em sétimo lugar, com 54 pontos, três a menos que o Barueri, quarto colocado. Já o time do Rio Grande do Norte ficou em 16°, com 40 pontos, apenas três a mais que a zona do rebaixamento.



O América-RN não contou com o volante Luís Maranhão e o atacante Max, ambos suspensos. Do outro lado, a ausência foi do zagueiro César Gaúcho, também suspenso.



O jogo



Apesar de não conseguir balançar as redes, o América-RN criou oportunidades de gol no primeiro tempo. Porém, quem chegou primeiro foi o Bragantino, com Nunes, que recebeu lançamento de Adriano e chutou à esquerda do gol.



A resposta anfitriã foi em arremate cruzado de Maizena, que Gilvan defendeu. Pouco depois, Saulo pegou sobra da área e obrigou o goleiro visitante a trabalhar novamente, em um forte arremate.



Aos 18, Cascata tentou de bicicleta, e a bola sobrou para o experiente meia Souza. O jogador deu de carrinho, e a bola passou perto do gol do Braga. Aos 29, Saulo recebeu de Cascata e bateu cruzado para outra intervenção de Gilvan.



Os visitantes, apesar de pouco chegarem, balançaram as redes com Nunes, aos 40, mas o gol foi anulado, por causa de impedimento do jogador do Bragantino.



Depois do intervalo, foi o Bragantino quem voltou mais disposto a atacar. Primeiro, os visitantes assustaram com Moradei batendo de longe, e Fabiano caindo no canto para fazer a defesa. Já aos 12, Danilo Bueno bateu falta com categoria, e a bola bateu caprichosamente na trave.



O América chegou aos 20, quando Adalberto afastou mal um cruzamento, e Adriano chutou na rede pelo lado de fora. A partida ficou fraca, com as duas equipes errando muitos passes.



Só aos 33 que o Braga voltou a levar perigo, quando Sérgio Manoel cobrou falta com categoria. A bola passou perto. Pouco depois, foi Cascata quem fez o giro e bateu bem próximo da trave anfitriã.



Mas a situação ficou complicada para os paulistas quando Pará fez falta dura, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, aos 37. Mesmo com um jogador a menos, o Braga assustou em chute de fora da área de Sérgio Manoel. Já o América-RN, um pouco mais animado, tentou sair para o ataque, mas sem sucesso.



Na próxima rodada, o América-RN enfrenta o São Caetano fora de casa na sexta-feira. Já no sábado, o Bragantino recebe o Avaí, que já garantiu matematicamente o acesso para a Série A.



América-RN

Fabiano; Maizena, Robson, Adalberto e Vandinho (Aloísio); Júlio Terceiro, Elias, Saulo e Souza (Fábio Neves); Cascata e Marcelo Nicácio (Jimmy).

Técnico: Ruy Scarpino.



Bragantino

Gilvan; Cadu, Adriano e Gustavo; Nego (Diogo), Moradei, Danilo Bueno, Malaquias (Sérgio Manoel) e Pará; Nunes e Davi.

Técnico: Marcelo Veiga



Local: Estádio Machadão, em Natal-RN

Data: 10/11/2008 (terça-feira)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique-Fifa/RJ





Resultados da 35ª rodada



Gama 1 x 2 Paraná Clube - Mané Garrincha

Marília 3 x 3 Criciúma - Abreuzão

Santo André 4 x 2 ABC - Bruno José Daniel

Avaí 1 x 0 Brasiliense-DF - Ressacada

Ponte Preta 1 x 0 Bahia - Moisés Lucarelli

Vila Nova-GO 2 x 3 Grêmio Barueri - Serra Dourada

CRB 1 x 0 Ceará - Rei Pelé

Fortaleza 1 x 0 São Caetano - Castelão

América-RN 0 x 0 Bragantino - Machadão



Quarta-feira



Juventude x Corinthians - Alfredo Jaconi





Com informações do UOL Esporte