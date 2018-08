Fátima diz que defenderá verbas para Natal, mas mantém oposição a Micarla

Divulgação Fátima Bezerra também defende emendas para Natal.

Mesmo sem ainda ter definido quais as propostas que defenderá na discussão sobre o Orçamento Geral da União entre os parlamentares federais potiguares, Fátima disse irá manter a mesma postura que adotou durante os últimos anos. Segundo a deputada, emendas para a UFRN e para Natal sempre são prioridades suas.“Vamos tomar conhecimento do conjunto de reivindicações da governadora, da bancada e as necessidades de Natal. Há seis anos contemplamos a UFRN, e há três anos venho destinando recursos para Natal, e a tendência é que mantenha a postura”, explicou a deputada.Sobre o fato de Micarla ser a prefeita de Natal e tê-la derrotado durante a campanha, Fátima Bezerra diz que a postura do PT, que é de oposição à prefeita eleita, irá se manter em Natal, mas que não terá interferência no trabalho para a destinação de recursos para a cidade.“Não vai mudar nada por causa dela (Micarla). Eu continuarei defendendo que Natal, por ser a maior cidade do estado, seja contemplada pelas emendas de bancada. Mas o meu partido disputou as eleições contra o PV aí na capital, e o PT, no âmbito municipal, tem uma posição de oposição ao PV. Oposição firme, mas com toda responsabilidade. Isso vai se manter”, disse a deputada.