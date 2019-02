Garibaldi confirma candidatura à reeleição da Presidência do Senado

Agência Brasil Garibaldi confirma reeleição à presidência

, na manhã deste sábado (13) que é candidato à reeleição da Presidência da Casa.“Estou há um ano à frente da Presidência do Senado e sei que o trabalho que foi realizado pode ser dado continuidade, mas precisava ter também um aval legal, porque há uma proibição da reeleição”, diz.Garibaldi afirma que já tem um parecer jurídico atestando que pode ser candidato.“Já tenho um parecer do ex-ministro do Supremo, Francisco Rezende que eu tenho amplas condições legais de pleitear a renovação do mandato”, garante.Outro fator que motivou a candidatura de Gari foi a decisão do senador José Sarney (PMDB) de não concorrer a vaga.O peemedebista participa neste final de semana das festividades da padroeira de Mossoró, Santa Luzia.