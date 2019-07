Presidente italiano envia carta a Lula reclamando da concessão de asilo a Battisti

O presidente da Itália, Giorgio Napolitano, enviou carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para expressar seu profundo “estupor” e “amargura” pela decisão do governo brasileiro de conceder asilo político a Cesare Battisti.O asilo foi concedido terça-feira (13) pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, depois de recursos da defesa de Battisti contra decisão do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), no qual o pedido em favor do italiano fora negado por três votos a dois.O italiano, de 52 anos, foi condenado à prisão perpétua por duas sentenças, com processo de extradição passiva executória. No pedido de extradição, a Itália alega quatro homicídios que o escritor teria cometido entre 1977 e 1979.Ex-líder da extrema esquerda na Itália, vinculado ao grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), Battisti fugiu do país para a França em 1981, onde viveu por mais de dez anos. De lá, veio para o Brasil, onde foi preso no Rio de Janeiro, em 18 de março de 2007. O italiano está detido na Penitenciária da Papuda, no Distrito Federal.Segundo o comunicado publicado no site da Presidência da Itália, Napolitano mencionou na carta a Lula as garantias que o ordenamento jurídico e constitucional italiano oferece aos acusados de atos de terrorismo. No texto, o presidente italiano se diz um “intérprete” da “grande emoção e reação que a grave decisão [concessão do asilo a Battisti] suscitou no país e nas forças políticas italianas”.

* Fonte: Agência Brasil.