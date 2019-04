Prominp recebe mais de 200 mil inscrições

As inscrições para os cursos dos níveis básico, médio, técnico e superior do 4º ciclo de Cursos do Prominp, encerradas neste domingo (21), totalizaram 206.240 inscritos. Nessa etapa de seleção, serão preenchidas 20.631 vagas em 11 Estados do país.A procura pelos cursos tem sido crescente. No primeiro ciclo de qualificação (2006), obteve-se uma média de 3,2 inscritos por vaga oferecida, durante o processo de seleção. No segundo ciclo (2007), esse número aumentou para 4,2 por vaga. Já no terceiro ciclo (abril/2008), chegou-se a uma média de 9,3 inscritos por vaga oferecida. E no processo de seleção atual (4º ciclo), essa média passou para 10 candidatos inscritos por vaga. O próximo ciclo de Cursos do Prominp está previsto para meados de 2009.Cartão de Inscrição - Os candidatos que se inscreveram têm quase um mês para estudar para a prova de seleção nacional, que será realizada no dia 18 de janeiro. O local e horário da prova serão informados no Cartão de Confirmação de Inscrição, que será encaminhado para cada candidato até o dia 14 de janeiro de 2009, via Correios, conforme endereço informado no ato da inscrição. O candidato poderá obter cópia impressa do Cartão no site da Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br).O Edital Seletivo Público alerta que é dever do candidato conferir todas as informações contidas no “Cartão de Confirmação de Inscrição”, e caso algum dado esteja incorreto, o mesmo deverá entrar em contato com a Fundação Cesgranrio, das 9 às 17 horas, horário de Brasília, nos dias 15 ou 16 de janeiro, pelo telefone 0800 701 2028 ou por e-mail ( [email protected] ). O candidato também deve entrar em contato caso o “Cartão de Confirmação de Inscrição” não seja recebido até o dia 14 de janeiro.Ainda segundo o edital o candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não-comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará em sua eliminação do processo seletivo público.Os candidatos aprovados na prova de seleção que estiverem desempregados durante o período de realização do curso receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 300 a R$ 900, dependendo do nível do curso.Mais informações sobre os cursos oferecidos nesta etapa de seleção podem ser obtidas no Edital, que está disponível para consulta e download nos sites do Prominp ( www.prominp.com.br ) e da Cesgranrio ( www.cesgranrio.org.br ). Para tirar dúvidas, os candidatos devem enviar um e-mail para o “Fale Conosco” do site do Prominp ou ligar para o atendimento da Cesgranrio, no número 0800 701 2028.Fonte: Agência Petrobras.