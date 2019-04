Ferdinando Teixeira deixa o Bahia O ex-técnico do ABC em 2008 deixa o comando do time e dá lugar a Alexandre Gallo.

Depois de dois meses como treinador do Bahia, Ferdinando Teixeira deixa o comando do time. Na última terça-feira (16), o clube anunciou a contratação de um novo técnico. Alexandre Gallo, 41 anos, ex-Atlético Mineiro, será apresentado ao clube na segunda-feira (22). Gallo chega ao clube trazendo o auxiliar técnico Mauricio Copertino e o preparador físico Valmir Cruz.



Ferdinando assumiu o clube em outubro e permaneceu até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao longo dos nove jogos, o treinador conquistou quatro vitórias, quatro derrotas e um empate. Até o momento, Ferdinando não acertou com nenhum clube.



Entretanto, ele deve permanecer mesmo no Nordeste. O Fortaleza, através do presidente Lúcio Bonfim, afirmou que o nome mais cotado para assumir o comando é o de Ferdinando. O técnico já teve passagem pelo time cearense em 2000, quando conquistou o título estadual após sete anos de jejum. A decisão do novo treinador do Fortaleza deve acontecer nesta sexta-feira (19).



Ferdinando deixou o ABC em setembro, após duas derrotas seguidas para times do Sul. A primeira aconteceu para o Juventude por 3 a 0 e a segunda, para o Criciúma por 2 a 0. Na época, o treinador alegou que estava de saída do clube para preservar o cargo do presidente Judas Tadeu, muito pressionado pela torcida.