Corintians 2 x 5 América: fim de jogo Com show de Lúcio, que marcou três gols, América goleia fora de casa.

48 minutos - GOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!! Lúcio cobra bem a penalidade e marca o quinto gol do América e o terceiro dele no jogo.



47 minutos - Pênalti a favor do América! Carlos Alberto foi empurrado por trás dentro da área e o árbitro marca. Jogadores do Corintians ficam nervosos com a marcação.



44 minutos - Jogo se encaminha para o final e o América conquista um resultado importante fora de casa.



38 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!! Lúcio aproveita cruzamento vindo da esquerda e coloca no canto do gol marcando seu segundo gol na partida.



35 minutos - Uhhhhhhh!! Lúcio recebe passe na esquerda e tenta bater para o gol. O goleiro do Corintians está atento e faz a defesa.



29 minutos - Corintians toma gosto pelo jogo e cria jogadas perigosas. América busca retomar o equilíbrio e não deixar a vitória escapar.



24 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO CORINTIANS!!! Falta perigosa na entrada da área e Márcio Silva cobra bem colocando no canto direito do goleiro Rodolfo.



18 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO CORINTIANS!! Márcio Silva cobra o pênalti com categoria deslocando o goleiro Rodolfo e desconta para o Galo do Seridó.



17 minutos - Uhhhhh!! Bom passe no ataque do Corintians e a bola passa por baixo de Rodolfo. A zaga do América afasta o perigo, mas o árbitro marca pênalti do goleiro Rodolfo.



13 minutos - Uhhhhhhh!! Bola venenosa levantada na área, ganha altura e desce rapidamente tocando no travessão do goleiro do Corintians.



11 minutos - Falta cobrada da esquerda para a área do América e a bola é desviada para fora.



7 minutos - América não se acomoda e busca o quarto gol.



4 minutos - Uhhhhhhh!! Denilson cruzou a bola que passou por toda a área e Caquinho bateu mal para fora. Chance desperdiçada pelo Corintians.



3 minutos - Contra-ataque é a arma do América para o segundo tempo.



1 minuto - Corintians tenta começar o segundo tempo reagindo, mas a zaga do América impede.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



43 minutos - América apenas administra o jogo e tenta aproveitar o contra-ataque.



35 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!! Cleisson faz bela jogada, dribla o goleiro Marco Aurélio e com calma bate no canto esquerdo do gol.



31 minutos - GOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!! Bola levantada da direita por Marcelinho e Lúcio chega batendo forte dentro da área sem chances para o goleiro do Corintians. Sétimo gol do artilheiro do Estadual.



29 minutos - Corintians tenta o empate, mas arrisca chutes de fora da área sem perigo ao gol de Rodolfo.



25 minutos - Uhhhhhhh!! Pressão do América. Marcelinho perdeu boa chance e a bola caiu nos pés de Fábio Neves, que bate cruzado e a bola passa perto do gol.



22 minutos - América ainda melhor em campo, mas não consegue chegar ao segundo gol.



18 minutos - Caquinho tentou o chute de fora para empatar o jogo, mas Rodolfo defendeu com segurança.



15 minutos - Uhhhhhh!!! Marcelinho recebe passe de Lúcio dentro da área, mas perde a passada e o ângulo para o chute.



13 minutos - Gol empolga o América e preocupa os jogadores do Galo do Seridó



10 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!!! Cobrança de falta pela esquerda feita por Fábio Neves e Fred desvia para o fundo do gol.



7 minutos - Tanto Corintians quanto América mexem bola em busca de espaço



4 minutos - Jogo começa movimentado e as equipes buscam encaixar uma boa jogada ofensiva.



2 minutos - Bola bem lançada na área, mas o goleiro do Corintians defende bem.



Corintians e América jogam no estádio Marizão e os três pontos são bastante desejados por ambos. Enquanto o galo do Seridó quer continuar fora da zona do rebaixamento, o alvirrubro busca permanecer no G6 e avançar ao segundo turno do Estadual.



O América vem embalado pela vitória no clássico-rei diante do ABC por 2 a 1. Situação bem diferente do Corintians, que foi goleado por 4 a 0 pelo Potiguar de Mossoró, no Nogueirão.