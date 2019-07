Rally Roda Rota Sol larga no sábado Prova inédita abre temporada 2009 de regularidade neste final de semana. Largada será às 6 horas com mais de 30 carros no grid.

A estréia do Rally Rota Sol no calendário do automobilismo brasileiro acontece neste sábado (16). Com tudo pronto, planilhas conferidas e inscrições encerradas na segunda-feira (12), a organização confirma e divulga a programação para os dois dias de trilhas e grandes desafios nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará.



O primeiro encontro dos competidores e organizadores será nesta sexta-feira (15/01), às 19 horas, no Restaurante Sal e Brasa em Natal. Na ocasião, as mais de 30 duplas do Nordeste que estão no grid oficial de largada se reúnem para as vistorias técnicas e o para o tradicional briefing, quando eles tomam conhecimento dos últimos detalhes da prova de regularidade.



No sábado (16), o rally inédito e exclusivo para carros, que podem ser de qualquer marca, larga cedo, às 6 horas, do mesmo local onde acontece o primeiro encontro dos pilotos. O primeiro dia de disputas se encerra com a chegada dos carros em Mossoró, prevista para as 17 horas, após passarem por diversos tipos de terrenos e paisagens nas terras norte-riograndenses. Na chegada, nada de muito descanso.



Ainda no sábado a noite, os competidores se encontram para outro briefing, dessa vez das terceira e quarta etapas do rally, que eles terão que encarar no dia seguinte. O encontro em Mossoró será no Hotel Garbos Trade, no bairro Abolição I.



Já o segundo e último dia de prova começa às 7 horas, com partida também do Hotel. De Mossoró, os carros seguem para novos caminhos até a cidade de Fortaleza. A chegada no Parque Iguatemi, passagem obrigatória dos carros para a retirada dos equipamentos de apuração, está prevista para as 16 horas. Na seqüência, os campeões serão conhecidos e premiados.



O Rally Rota Sol promete marcar o início da temporada de regularidade de 2009 com muita emoção, adrenalina e diversão. Segundo os organizadores, a nova prova terá de tudo: todos os tipos de terrenos, paisagens, trilhas inéditas, deslocamentos por rodovias. Mas não há motivo para preocupação. Eles garantem aos competidores uma prova totalmente segura e com planilhas diferenciadas por categoria, de acordo com o nível de experiência.