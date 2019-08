Secretários municipais entregam relatório das chuvas Durante o final de semana, secretários se dividiram para o trabalho de acompanhamento dos prejuízos das chuvas nas quatro regiões de Natal.

O fim de semana foi de muito trabalho para alguns secretários municipais de Natal. A determinação era pra que eles acompanhassem as regiões de Natal que sofreram com as fortes chuvas da última sexta-feira (16).



O secretário municipal de Obras e Viação, Demétrios Torres, ficou na coordenação de acompanhamento das atividades de cada secretaria. “Foi determinado que cada secretário ficasse responsável por mapear os problemas de uma área da cidade”, declara.



A região Norte ficou sob responsabilidade do secretário de esporte, João Ananias; a sul, com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Kalazan Bezerra; a leste, com o secretário de Transporte e Trânsito Urbano, Kelps Lima e a região Oeste com professor Elias Nunes, secretário de Educação.



Demétrios Torres afirmou que a prioridade era a identificação dos principais problemas. “A finalidade era cuidar das pessoas. Cada secretário identificava os problemas e levava para a Semov, Urbana ou secretaria de Bem-Estar Social, dependendo da situação”, diz.



Os problemas, como transbordamento de lagoas e limpeza de ruas, foram resolvido pelas secretarias correspondentes. “Os desabrigados do Passo da Pátria, por exemplo, foram atendidos pela secretaria de bem-estar social e encaminhados para uma escola”, conclui.



O trabalho foi realizado em ritmo de plantão durante o sábado e domingo. A Urbana desenvolveu vários mutirões para acabar com o problema de entupimento de galerias onde tinha lixo acumulado.



Já a Semov trabalhou no acompanhamento as obras inacabadas da prefeitura em todos os bairros e a Semsur, na remoção de água.



No final desta segunda, os secretários entregarão um relatório à prefeita Micarla de Sousa com as regiões mais prejudicadas e as soluções de cada problema.