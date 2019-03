Instituto Brasil x Macau decidem o título Metropilitano Sub-18 A FNFS marcou a data da decisão para esta quarta-feira (17), às 17h, no ginásio Humberto Nesi

Com uma vitória (1 x 0) sobre Macau, no último sábado, o Instituto Brasil venceu o segundo turno e forçou um jogo extra contra o mesmo Macau, campeão do primeiro turno, para decidir o título da categoria Sub-18 do Campeonato Metropolitano. A Federação Norte-rio-grandense de

Futsal marcou a data da decisão para esta quarta-feira, às 17h, no ginásio Humberto Nesi (Machadinho). "Será mais um grande jogo, para fechar o ano com chave de ouro. O nível técnico das categorias surpreendeu positivamente e isso é bom porque garante um bom futuro para o nosso futsal", afirmou Clóvis Gomes, presidente da FNFs.



Assessoria de imprensa