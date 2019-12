Ronaldo Cunha Lima recebe título de cidadão natalense Homenagem foi proposta pelo vereador Edivan Martins pela relação que Ronaldo teve com o Estado.

O ex-governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, será homenageado nesta sexta-feira (6), às 10h, na Câmara Municipal de Natal. Por proposição do vereador Edivan Martins (PV), Ronaldo Cunha Lima receberá o título de cidadão natalense pela relação que sempre teve com o Rio Grande do Norte.



O ex-governador já deu aulas gratuitas em várias instituições de ensino de Natal e priorizou a construção de estradas que reduziram a distância entre as cidades do interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba.



Ronaldo Cunha Lima é formado em direito, foi também senador e deputado federal e é poeta, tendo inclusive lançado diversos livros. Para solenidade está sendo esperada a presença do governador paraibano Cássio Cunha Lima, filho do homenageado