Copa do Brasil: Justiça Desportiva vai excluir clube que escalar jogador irregular Segundo o regulamento da Copa do Brasil, os novos contratos de atletas para utilização no torneio somente poderão ser registrados até o início das quartas-de-final.

A Copa do Brasil começa na próxima quarta-feira (18). Para que os 64 clubes que participam do torneio não tenham problemas para colocar seus times em campo, é obrigatório que os nomes de todos os jogadores estejam registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



De acordo com o regulamento da competição que trata da condição de jogo dos atletas, somente poderão participar da competição os jogadores que tenham sido registrados na Diretoria de Registro de Transferência (DRT) e cujos nomes constem no BID até o último dia útil véspera de partida.



O clube que escalar um jogador cujo nome não estiver registrado no boletim pode ser denunciado no artigo 214 (Incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta que não tenha condição legal de participar de partida, prova ou equivalente) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê como pena a perda do dobro do número de pontos previstos no regulamento da competição para o caso de vitória e multa de mil reais a dez mil reais. Como a Copa do Brasil é um torneio de mata-mata, o infrator é desclassificado.



No ano passado o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) recebeu uma queixa formulada pelo São Caetano, que acusava o Maranhão, seu adversário na estréia da Copa do Brasil, de ter entrado em campo com oito jogadores de forma irregular, em partida realizada no dia 13 de fevereiro. O clube maranhense acabou punido eliminado da competição nacional. O Maranhão ainda foi condenado a pagar multa de R$ 5mil.



Para não cometer a mesma mancada da equipe maranhense, os chamados clubes grandes que participarão da competição já se mobilizaram com antecedência e registraram todos os atletas que pretendem utilizar no torneio.



Em entrevista ao site Justicadesportiva.com.br, os departamentos jurídicos de Botafogo, Coritiba, Internacional, Corinthians e Atlético Mineiro confirmaram que já regularizam a situação de seus jogadores. No Vasco, apenas o zagueiro Leonardo, contratado recentemente junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ainda não tem seu nome no BID.



Segundo o advogado do Atlético-MG Lucas Ottoni., é fundamental que o departamento jurídico de cada clube acerte a situação de cada jogador o mais breve possível: “É muito importante para que a comissão técnica tenha a possibilidade de escalar os jogadores pela parte física, tática e técnica, sem qualquer tipo de restrição“, comentou.



Mas afinal, o que é o Boletim Informativo Diário? Quem explica é o Diretor de Competições da CBF, Virgílio Elísio: “O BID é uma publicação eletrônica. É como se fosse um diário oficial onde os clubes podem registrar os atletas todos os dias úteis para que possam estar regularizados nas competições nacionais e possui todos os contratos dos jogadores”.



Virgílio ainda acrescenta que “existe um limite máximo para regularizar os jogadores, mas eles podem ser registrados mesmo depois do começo da competição. Neste caso, o atleta só pode atuar se a situação for regularizada na véspera da rodada. Por exemplo: Se a partida for realizada em uma segunda-feira, o nome do jogador deve entrar no Bid na sexta, que é o último dia útil. Se o jogo acontecer em uma quarta, o prazo máximo de regularização é terça ”.



Vale acrescentar que, segundo o regulamento da Copa do Brasil, os novos contratos de atletas para utilização no torneio somente poderão ser registrados até o início das quartas-de-final.