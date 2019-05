Ano começa sem mortes nas estradas potiguares Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal não registrou nenhuma morte nas estradas que cortam o Estado.

Nenhuma morte foi registrada nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte nesse início de ano. De acordo com o plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados até o momento oito acidentes, que deixaram quatro pessoas feridas – todas sem risco de morte.



O balanço abrange a 0h do dia 1º até as 7h desta sexta-feira (2). Cinco pessoas foram presas porque estavam conduzindo veículos sob efeito de álcool. Uma outra pessoa foi presa por se evadir de local de acidente sem presas socorro à vítima.