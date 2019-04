Emoção marca encerramento da colônia de férias do MJC

Divulgação Douglas de Carvalho, de 11 anos, vai conhecer as instalações do Milan, na Itália.

O sorteado foi Douglas de Carvalho, de 11 anos, aluno do colégio Marista. Douglas vai à Europa para participar do Milan Junior Camp Day, em Milão, onde será jogada uma partida amistosa, antes de assistir uma partida do A.C. Milan pelo Campeonato Italiano.O evento reúne participantes da colônia de férias em 27 países diferentes. São cinco dias de viagem com direito a conhecer o museu do clube, áreas de treinamento, participar de um desfile no estádio do Milan e ainda assistir a uma partida oficial do Milan. Emocionado, Douglas subiu ao palco durante o encerramento para receber das mãos dos organizadores um dos maiores troféus de sua vida.O encerramento da colônia de férias do Milan Junior Camp aconteceu sábado pela manhã no colégio Marista, com várias partidas de futebol. Sob o olhar atento do técnico Davide Gatti, os participantes mostraram aos pais o que aprenderam ao longo desses cinco dias que passaram concentrados no hotel Blue Marlin Resort, em Cotovelo.Os alunos demonstraram que aprenderam as dicas de posicionamento no campo, condução de bola e chutes a gol, fundamentos importantes para todo e qualquer atleta de futebol.Fonte: Assessoria de imprensa