João Maia confirma pré-candidatura ao governo

Vlademir Alexandre Com a entrada de João Maia na disputa, são três os pré-candidatos da base de Wilma de Faria.

“Vou trabalhar 2009 com o objetivo de viabilizar a minha candidatura”, informou em entrevista ao

Nominuto.com

. Passado o carnaval, ele programa reuniões com prefeitos e líderes partidários aliados para estabelecer suas propostas para o Estado.“Quero me lançar candidato depois que discutir as necessidades região por região e elaborar meu programa de governo”, planeja o deputado, que diz conhecer profundamente a economia do Rio Grande do Norte e querer priorizar o interior.Além de João Maia, o bloco aliado de Wilma de Faria (PSB) já tem o deputado estadual Robinson Faria (PMN) e o vice-governador Iberê Ferreira (PSB) como pré-candidatos. O prefeito Carlos Eduardo ainda não se decidiu sobre o assunto.João Maia disse que buscará o apoio da governadora, mas que o que considera fundamental é a recepção da população. “Tenho um acordo com Robinson Faria: quem se sair melhor nas avaliações, continua candidato.”