Oficina prepara atendimentos voltados ao diagnóstico das DST Casos de AIDS registrados pela Sesap desde 1983 até este ano é de 1105 casos, porém o número de pessoas que vivem com o HIV e não sabe é vinte vezes maior.

O Governo do Estado realizou nesta quinta-feira (13) uma oficina para debater as metas para o controle das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e o combate a AIDS. As palestras foram realizadas no auditório da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).



Estas oficinas são ministradas por representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e lá é organizado o plano de ações e metas (Pam) para 2009. Também participaram representações da Secretaria Municipal de Educação, ONGs e órgãos estudantis.



A coordenadora do programa de prevenção as DST/AIDS, Solange Setta, informou que “a faixa etária da população que vem crescendo é a de 20 aos 34 anos, seguida pela categoria dos 35 a 49, onde começa a se estabilizar”.



Segundo a coordenadora, os casos de AIDS registrados pela Sesap desde 1983 até este ano é de 1105 casos, porém o número de pessoas que vivem com o HIV e não sabe é vinte vezes maior.



Segundo ela, é importante que as pessoas façam o diagnóstico cedo para que, caso sejam portadores do HIV, tenham condições de viver normalmente.



A coordenadora informou que os postos de saúde dispõem de material para a coleta e envio para análise, que leva aproximadamente vinte dias. “É importante que, na dúvida, a pessoa faça o teste e tenha o cuidado necessário”, explicou.