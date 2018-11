Márcia Maia só fala sobre situação de Rogério no PSB depois que deputado acionar o partido

Fátima Elena Albuquerque Márcia Maia: Silêncio sobre situação de Rogério Marinho.

Ocupando a vice-presidência do PSB, a deputada foi uma das que mais criticou a postura de Rogério Marinho antes do período eleitoral, quando o deputado brigava na legenda para ser candidato à Prefeitura do Natal. Contudo, a deputada prefere só voltar a falar sobre a relação de Rogério com o PSB quando o deputado tomar alguma posição oficial.“Até o momento, não há nada de concreto e não há como ela comentar o que é dito na imprensa se o partido não foi acionado. Ela está acompanhando o que vem sendo veiculado, mas só vai voltar a tratar sobre o assunto quando o deputado tomar uma posição oficial”, informou a assessoria de Márcia Maia.Rogério Marinho terá um encontro com o presidente nacional do partido, governador de Pernambuco Eduardo Campos, para tratar sobre situação na legenda. O parlamentar, que diz pretender continuar no partido, diz que deixará o PSB se o clima não mudar e se a legenda conceder a justa causa para sua saída, o que impediria que ele perdesse o mandato de deputado por infidelidade partidária.