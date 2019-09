A cirurgia para retirada de tumores no retroperitônio (porção posterior do abdome) do vice-presidente da República, José Alencar, 77 anos, terminou por volta das 3h desta segunda-feira (26), depois de mais de 17 horas de operação, segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês onde a cirurgia foi conduzida pelo cirurgião-oncologista Ademar Lopes.Alencar tem o estado de saúde estável, segundo a assessoria de imprensa do hospital, e se recupera UTI (Unidade de Terapia Intensiva).O procedimento cirúrgico era considerado de "alta complexidade" pelos médicos.

* Com informações do G1.