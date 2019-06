Rio do Fogo: prefeito suspende gratificações e pagamento a fornecedores

O prefeito de Rio do Fogo, Egídio Dantas de Medeiros Filho, suspendeu todas as gratificações ao funcionalismo e todos os pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço da Prefeitura. Ele assinou decreto, de número 001/2009, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro passado. O documento foi publicado na edição desta quarta-feira (7) do Diário Oficial do Estado (DOE).Pelo decreto, o prefeito suspendeu o pagamento “de todas as gratificações instituídas ao funcionalismo da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Rio do Fogo, exceto aquelas instituídas pelo Plano de Cargos e Salário”.O documento diz ainda que fica suspenso o “pagamento a todos os fornecedores e prestadores de serviço”.

Recadastramento

Em portaria também publicada no Diário Oficial, Egídio Dantas determina “o recadastramento dos servidores efetivos e concursados da Prefeitura Municipal de Rio do Fogo”.