Kelps Lima: não há interesse em criar indústria de multa

Vlademir Alexandre Kelps Lima participou da equipe de transição e agora está na STTU.

Não é de hoje que o trânsito de Natal causa dor de cabeça. Ao assumir a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), o advogado Kelps Lima, chega com o desafio de trazer uma melhora efetiva no transporte público da cidade.



Para isso, já anunciou medidas como a proibição do estacionamento em vias consideradas importantes para o escoamento do trânsito e a abertura de licitação para o transporte público.



Segundo ele, isso faz parte de um Plano de Mobilidade Urbana de Natal, que é planejado para a cidade nos próximos anos. Em entrevista ao Nominuto.com, o secretário Kelps Lima fala dos seus desafios na STTU, de projetos para o trânsito e o transporte público na cidade.



Nominuto: O senhor trabalhou na equipe de transição da prefeita Micarla de Sousa. Quais os principais problemas encontrados em Natal no tocante ao trânsito?



Kelps Lima: Falta de planejamento estratégico de combate aos pontos de congestionamento dos principais corredores da cidade. Quando chegamos à secretaria, tivemos uma enorme dificuldade que os técnicos da STTU identificassem quais eram esses corredores e nós não encontramos aqui nenhum plano permanente de combate aos congestionamentos. Do ponto de vista do transporte público, a maior dificuldade foi que o atual modelo, que é de 1981, está absolutamente atrasado. Nós pretendemos no próximo ano realizar licitação pela primeira vez na história da capital do transporte público.



Qual seu principal desafio na STTU?



São dois desafios enormes: trazer uma melhora efetiva no transporte público da cidade. Para tanto, nós temos um plano bastante ousado. Até abril, no máximo início de maio, será entregue o Plano de Mobilidade Urbana da cidade. É o Plano Diretor de Transporte e Trânsito. Com isso, nós vamos replanejar toda a questão da mobilidade da cidade. E no tocante ao transporte público, todas as linhas de ônibus serão revistas. Itinerário, duração, pontos de parada. Esse novo desenho será licitado em 2010. Isso poderá trazer um benefício gigantesco para a cidade porque numa licitação, que nunca ouve e é importante que se diga, você pode conseguir renovar frota, vender a linha. Então, o município vai arrecadar dinheiro que pode investir em áreas estruturantes. Essa é uma determinação da prefeita Micarla de Sousa, da qual ela não abre mão que se tenha uma melhor efetiva no transporte público. No tocante ao trânsito, nós vamos tomar uma série de medidas como, por exemplo, esse (se referindo a proibição de estacionamento em determinadas vias da cidade). Mas, não existe solução para o trânsito que não passe por bom transporte público e por conscientização da população. Esse é um desafio gigantesco o qual nós estamos nos colocando a dar o primeiro impulso para que no decorrer do tempo a gente possa ter um trânsito mais humanizado na cidade.



Que projetos são previstos a curto, médio e longo prazo?



No curto prazo, as soluções são bastante limitadas. Não existe solução a curto prazo em fácil nem rápida para o problema do trânsito porque os enormes congestionamento que encontramos hoje são fruto de um somatório de negligências do poder público, além de outros fatores que independem da vontade da Prefeitura. O cidadão brasileiro hoje tem mais acesso ao crédito. Então, ele compra carro com mais facilidade. Há uma nova classe média, que passou a ter acesso a esse crédito e como não tem o transporte público de qualidade, ela prefere ir trabalhar em seu carro. No curto prazo, não quer dizer que não vamos ter algumas ações. Vou citar algumas ações específicas. Nós estamos vendo todo reescalonamento dos agentes de trânsito, os famosos “amarelinhos” e vamos tentar desobstruir alguns dos principais corredores de escoamento da cidade. Mais especificamente, em um primeiro momento, as avenidas Romualdo Galvão e Jaguarari além da rua São José. O que acontece nessas três vias? A maior parte delas possui duas faixas, sendo que uma hoje é usada para estacionamento. Uma via pública é um bem caro do Município. Você gasta para fazer, colocar asfalto, manter, fiscalizar. E o uso menos nobre que você pode dar a esse bem público é um carro parado em cima dele. Muitas vezes por falta de boa vontade de um proprietário de imóvel de fazer uma vaga de garagem para o seu carro. Nós vamos proibir estacionamento nessas três vias em horário de pico. Com isso, nós vamos ganhar seis faixas de escoamento. Uma obra para construir seis faixas de escoamento nesses trechos da cidade seria, absolutamente, uma fortuna e o benefício que isso pode trazer é gigantesco porque na maioria dos trechos dessas vias nós vamos duplicar a capacidade do fluxo.



Como será essa proibição do estacionamento dessas três vias da cidade?



Nós vamos fazer isso da forma mais democrática possível. Estamos divulgando isso na sociedade através dos meios de comunicação e vamos fazer, na próxima semana, uma comunicação oficial a todos os proprietários de imóveis nessas três vias. Vamos mandar para cada imóvel deles um comunicado dizendo o dia que passará a valer a proibição. Quando começar a valer essa proibição, nós vamos somente advertir os veículos na primeira ou duas primeiras semanas. A partir desse prazo de advertência, nós vamos passar a fazer uma ação efetiva de desobstrução de via pública. Nós vamos rebocar esses carros. Nosso interesse não é arrecadar dinheiro com multa. Tanto é que estamos fazendo estudo jurídico se podemos rebocar e não multar nos quinze primeiros dias. Nem queremos burocratizar a questão da liberação dos veículos. Rebocou e o cidadão pagou, na mesma hora o carro dele será liberado. Não há nenhum interesse em criar indústria de multa. O que a gente quer é desobstruir porque a cidade precisa andar. A cidade não pode ficar parada pelos interesses de um grupo menor. É obvio que vai trazer transtorno para essas pessoas em um primeiro momento, mas o benefício para toda sociedade é enorme.



Como será trabalhada essa questão dos estacionamentos na cidade? Haverá algum incentivo para o empresário que queira investir nesse segmento?



Nós conversamos com o secretário de Planejamento (Augusto Carlos Viveiros). Afinal de contas, é o homem que está com a “chave do cofre” para ver se havia algum impedimento de nós encomendarmos uma minuta de projeto de lei dando isenção de IPTU e ISS para edifício-garagem. Ele me autorizou e já pedimos ao setor jurídico, a Procuradoria Geral do Município, um estudo nesse sentido para que, no máximo em um mês e meio, a gente mande para a prefeita e ela aprovando seja enviado para a Câmara Municipal de Natal. Agora é importante que se diga o seguinte: estacionamento-garagem é um negócio que precisa dar lucro. As empresas só vão investir em locais onde haja uma demanda que comporte edifício-garagem. Hoje em Natal, provavelmente, somente o Alecrim e o Centro da cidade comportam edifício-garagem de maneira viável para o empresariado. Não dá para construir obra como essa para resolver o problema da Jaguarari, que é um corredor enorme. Aí, tem que se buscar outra solução. E essa solução passa, fundamentalmente, pela conscientização dos proprietários de imóveis, que eles precisam fazer vagas de estacionamento, inclusive para viabilizarem o seu negócio. Seu negócio só será viável se você tiver vaga para o seu cliente. Isso não vai ser resolvido em um, dois ou três anos, mas nos predispomos a abrir esse debate e tomarmos a medida necessária para que ele não fique só no plano da idéia.



Qual o orçamento da STTU para 2009 e onde será investido?



Aproximadamente R$ 33 milhões. Olhe só, ainda estamos levantando uma série de débitos da STTU e boa parte desse orçamento – metade dele – é aplicado na folha de pagamento. Além disso, tem o custeio da Secretaria, que é muito alto. Desses valores, sobram muito pouco para investimento porque a gente vai investir em obras físicas e a maioria das propostas, a princípio, não entram obras estruturantes. Vamos em busca dos recursos nos Ministérios das Cidades e dos Transportes, mas nós vamos investir bastante em educação para o trânsito. Pretendemos fazer uma campanha maciça. Não vamos mudar o trânsito da cidade se a sociedade não entender que precisa desobstruir as vias publicas para a cidade andar. Essa é uma questão cultural que deve envolver diversos segmentos. Por exemplo, a indústria civil. Ela precisa fazer em seus empreendimentos um número maior de vagas de estacionamento. Acima, inclusive, do que a legislação exige porque a indústria automobilística cresce num ritmo maior do que a maioria dos setores industriais no Brasil. E quando ela entra em crise é a primeira a ser socorrida. Veja agora que teve essa crise e, imediatamente, o Governo Federal baixou o IPI (imposto sobre produtos industrializados) e hoje você tem fila para comprar carro popular. No meio da crise, você tem fila para compras. Natal não comporta a quantidade de carros que tem atualmente. Circulam em Natal algo em torno de 300 mil carros. E são fiscalizados, por turno, por somente 28 agentes de trânsito. A STTU possui 84 agentes de trânsito divididos em três turnos. São 28 em cada um fiscalizando 300 mil veículos. Ou seja, ou a população passa a obedecer as regras de trânsito e com isso facilitar a mobilidade da cidade ou a gente não resolve os problemas de congestionamento de Natal.



Como a STTU pretende trabalhar nos períodos de chuvas em Natal?



Eu solicitei ao Departamento de Engenharia de Trânsito um plano emergencial para as chuvas. Nos dias em que chover, vamos dobrar o efetivo nos pontos em que há maiores problemas. Convoquei reunião da empresa que faz manutenção dos semáforos nas principais vias porque no dia que teve a chuva (sexta-feira, 16) eu achei que foi demorado o socorro a esses pontos, principalmente na (Avenida) Bernardo Vieira, que é contemplado por esse contrato feito na gestão passada, para saber o por quê dessa demora e exigir da empresa que essa reposição em caso de chuvas seja feita da maneira mais rápida possível. Quanto a fiscalização, vamos dobrá-la em dias de chuva.

Elpídio Júnior



A Avenida Bernardo Vieira passou por mudanças nos últimos meses. Como o senhor avalia o que foi feito naquela via da cidade?



Avalio a mudança da Bernardo Vieira como incompleta. Você passa na avenida e vê muitos mais veículos do que ônibus, mas existem muitos mais pessoas usando transporte público do que o privado. O transporte público naquela obra foi beneficiado e o motorista de veículo particular foi prejudicado principalmente porque a obra ficou incompleta. Não se viabilizou as vias paralelas à Bernardo Vieira para essas serem os corredores de escoamento do tráfego naquela área. E faltou um maior diálogo com o empresariado do setor comunicando porque não se faz uma obra daquela da noite para o dia. Há um planejamento de meses antes. Então isso deveria ter sido comunicado ao empresariado e ele ter o tempo necessário para fazer suas adaptações. Mas se nós viabilizarmos as vias paralelas da Bernardo Vieira, que não é fácil, não é barato, eu acho que a gente consegue melhorar um pouco do trânsito naquele local.



Como será a reestruturação do trânsito em Natal?



O grande elemento da reestruturação do trânsito e transporte de Natal é o Plano de Mobilidade Urbana. Ele vai servir de bússola para todas as políticas públicas que envolvam a mobilidade da cidade. Vou citar dois exemplos para entender a falta que faz para uma cidade um planejamento na área de trânsito e transporte. 80% dos moradores da zona Norte têm um deslocamento mais fácil de ônibus para ir ao Midway do que ao Norte Shopping. Por quê? Porque não havia um planejamento de transporte. Mas aí podem alegar que o Norte Shopping é um empreendimento particular, quem deveria ter feito esse estudo é o ente privado. É uma meia verdade. Mas os postos de saúde de Natal não obedecem a um planejamento que pense no transporte da cidade até ele. Também na zona Norte tem local que é mais fácil você pegar um ônibus e ir a um posto de saúde a 20 Km da sua casa do que você ir a um que fica só a 4 Km. Porque não dá para você andar 4 Km a pé com uma criança doente no colo. Não tem ônibus. Não foi feito esse planejamento. Por exemplo, nós temos aqui no centro da cidade e em Petrópolis duas das maiores escolas do Rio Grande do Norte: o (Winston) Churchill e o Atheneu. Os alunos das duas escolas não moram nem no Centro da cidade nem em Petrópolis. Nos bairros onde eles moram não tem escola da mesma qualidade que faça com que eles fiquem lá e facilite toda essa questão do trânsito da cidade. Então não há saída para o trânsito de Natal que não passe pelo Plano de Mobilidade Urbana. Por estudar, planejar e ter uma boa estratégia. Agora, essa é uma solução simples e fácil? Não. Mas é a única solução.