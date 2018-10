Ricardo Abreu: Tenho muita esperança em Micarla de Sousa

Luana Ferreira Ricardo Abreu: "A burocracia da Semurb atrapalha muito a atividade do comércio"

“Ela é empresária e sabe das dificuldades por que passa essa classe na nossa cidade”, declarou em entrevista coletiva antes de iniciar a última reunião do CDL de 2008. A prefeita eleita participou da reunião como convidada especial.Segundo Abreu, Saúde, Turismo e Trânsito são as áreas consideradas prioritárias para o bom funcionamento do comércio em Natal. “Espero que a prefeita eleita dê um choque de gestão na cidade, e encare essa administração como uma empresa”, declarou, alinhado com o discurso de Micarla de Sousa e seu vice, Paulinho Freire, ambos empresários.O presidente do CDL disse que estava satisfeito com a gestão de Carlos Eduardo, mas que a forma de administrar da Semurb deveria mudar. “A burocracia da Semurb atrapalha muito a atividade do comércio”, criticou.