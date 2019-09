Santa Cruz vence o Real por 2 a 1 e conquista segunda vitória seguida Kel e Jandir marcaram os gols da vitória fora de casa contra o time de Jardim de Piranhas.

O Santa Cruz derrotou o Real Independente, de Jardim de Piranhas, por 2 a 1 jogando no estádio Marizão, em Caicó.



Kel abriu o placar para o Santa Cruz, mas Serjão empatou ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Jandir marcou o gol da vitória da equipe do Santa Cruz.



Com este resultado, o Santa Cruz conquistou sua segunda vitória no campeonato. Agora, a equipe se prepara visando o jogo contra o Macau, no Iberezão. Já o Real vai a Mossoró enfrentar o Baraúnas.