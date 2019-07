Polícia impede tentativa de fuga na Delegacia de Plantão da Zona Norte Presos tentaram serrar grades que dão acesso à ventilação das celas na parte de trás da delegacia.

Policiais civis impediram uma fuga de presos da Delegacia de Plantão da Zona Norte na tarde desta segunda-feira (12). Os detentos serraram a grade que dá acesso à ventilação das celas, por onde conseguiriam fugir.



Porém, o movimento dos detentos foi percebido por um policial que estava fazendo a ronda pelos fundos da delegacia. Logo em seguida, os agentes se dirigiram à cela e os presos entregaram as serras.



Um dos maiores problemas enfrentados pelos agentes da plantão Zona Norte é que o muro dos fundos da delegacia é muito baixo, possibilitando que os presos tenham contato com amigos e parentes, que facilitam a entrada de objetos como celulares e serras, além de drogas.



De acordo com um policial civil que pediu para não ser identificado, a Delegacia Geral de Polícia (Degepol) já foi informada acerca do problema.