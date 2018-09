Mais uma fuga em massa é abortada em Alcaçuz Dessa vez, presos da ala C do Pavilhão 1 tentaram escapar da Penitenciária, mas foram impedidos pelos agentes penitenciários e guardas.

Uma fuga em massa da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, foi impedida por volta das 5h30 desta quinta-feira (13). De acordo com o diretor da unidade prisional, Ailson Dantas, 150 homens estão detidos neste pavilhão 1. Desses, 1/4 está lotado na ala C, local por onde os presos tentariam a fuga.



O diretor contou que "eles (detentos) serraram as grades (da cela) e quebraram o concreto em dois lugares. Depois disso, começaram a cavar um túnel para fugir". A estrutura "construída" pelos presos tinha como destino o pátio interno da penitenciária. Nenhum dos detentos chegou a escapar. Inclusive, com eles foi encontrada uma "teresa", corda feita com lençóis e roupas amarradas artesanalmente.



Ailson Dantas revelou que "algumas informações foram repassadas". "Só não sabíamos quando eles agiriam", comentou. Após impedirem a fuga, os agentes penitenciários e policiais que cuidam da penitenciária fizeram uma revista na ala C. "Lá, encontramos pedaços da grade serrada por eles", informou.



Ele explicou que o procedimento agora é consertar o que foi quebrado pelos presos e, em seguida, instaurar uma sindicância para apurar a responsabilidade pelo plano de fuga. Esta foi a sétima tentativa dos presos de escapar da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. A última aconteceu no dia 4 deste mês.