Corrente de comércio soma US$ 4,8 bilhões na quarta semana de janeiro Saldo comercial fechou a semana com déficit de US$ 255 milhões.

As empresas brasileiras exportaram, durante a quarta semana de janeiro – entre os dias 19 e 25 – , US$ 2,313 bilhões (média diária de US$ 462,6 milhões). No mesmo período, o valor importado pelo país foi de US$ 2,568 bilhões (média diária de US$ 513,6 milhões), informou hoje (26) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).



Com isso, a corrente de comércio – soma das exportações e importações – durante o período chegou a US$ 4,881 bilhões,. O saldo comercial – diferença entre o valor exportado e o importado – fechou a semana com um déficit de US$ 255 milhões.



Ao longo dos primeiros 16 dias úteis do mês (até 25 de janeiro), as exportações totalizaram US$ 7,547 bilhões, com uma média diária de US$ 471,7 milhões. Este valor é 21,8% menor do que o desempenho médio diário verificado em todo o mês de janeiro de 2008 (US$ 603,5 milhões); e 24,9% do que a média registrada em dezembro do ano passado (US$ 628,1 milhões).



Até a quarta semana do mês, a soma dos desembarques de produtos estrangeiros no país foi de US$ 8,192 bilhões, ou uma média de US$ 512 milhões em importações por dia útil. Uma retração de 8,8% sobre a média observada em janeiro de 2008 (US$ 561,6 milhões), e queda de 2,2% em relação ao desempenho médio diário em dezembro passado (US$ 523,5 milhões).



No mesmo período, o saldo comercial foi deficitário em US$ 645 milhões – uma média de US$ 40,3 milhões a menos por dia útil –, valor 196,2% menor do que a média registrada no mês de janeiro de 2008 (US$ 41,9 milhões), e 138,5% abaixo da verificada em dezembro do ano passado (US$ 104,6 milhões).