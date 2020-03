Estoque diário do banco de leite é de apenas cinco litros

Divulgação Todos os leites doados passam por uma análise.

“No final do ano é muito difícil, as pessoas viajam e ficam até depois do carnaval. As doações caem muito”, explica a coordenadora do Banco, Ana Zélia.As pessoas que possuam leite materno em excesso e desejam fazer a doação devem ligar para o número (08000 842400). A ligação é gratuita e uma equipe vai até a casa da doadora. O telefone funciona no horário comercial, entre 8h e 17h.Na primeira visita, as enfermeiras já levam o frasco que ficará sendo utilizado pela mãe para conservar o leite. As doadoras devem estar completamente saudáveis. Ana Zélia lembra que todos os leites doados passam por uma análise.As doações são destinadas aos bebês que não conseguem sugar o leite materno ou nos casos em que a mães não têm leite. A quantidade ingerida por cada criança vai de acordo com a dieta receitada pelo pediatra.Caso o estoque permaneça abaixo do esperado, as enfermeiras continuarão encaminhando as mães que solicitarem leite a outros bancos. Entretanto, Ana Zélia salienta que em todos os lugares a situação é a mesma e as crianças terminarão usando leite artificial.