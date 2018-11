Escola penitenciária será inaugurada visando melhorias no Sistema Prisional do RN

Divulgação Escola está localizada na Redinha e futuramente poderá se tornar área de lazer para os servidores.

O espaço é destinado à formação e qualificação do servidor penitenciário e contará com salas de aula, auditório, biblioteca, tele-centro de informática, refeitório, lanchonete e alojamentos para agentes.A implantação da Escola Penitenciária é fruto de uma parceria do Governo do Estado com o Ministério da Justiça, através do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).Logo após a inauguração, será iniciado um curso de capacitação dos servidores, com duração de 176 horas/aula, dividido em quatro módulos, abrangendo administração penitenciária, legislação, segurança/disciplina e relações humanas/reinserção social, com um público alvo de 360 servidores.A coordenação do curso estará a cargo da ouvidora do cidadão e do sistema penitenciária, Guiomar Veras de Oliveira, com orientação pedagógica de Ivonete Rogério, ex-diretora da Escola Penitenciária do Estado do Paraná. Além disso, o curso terá a cooperação técnica e cientifica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).Para a solenidade da inauguração e aula inaugural, estarão presentes o diretor do Sistema Penitenciário Federal, Wilson Damazio Salles, Mauricio Kuenhe, o ex-diretor geral do Depen e membro do Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal (Cnppc), Nagashi Furukawa, o ex-secretário de Administração do Estado de São Paulo, Carlos Lélio Lauria.Além disso, participarão do evento o Secretário de Justiça e da Cidadania do Estado do Amazonas, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Justiça, Cidadania e Administração Penitenciária (CONJEJ), Aldo Pazianello, o ex-secretário da Justiça e da Cidadania do Estado do Panará, Djalma Bittencourt Gautério.