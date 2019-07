Hora daquela faxina no computador

Lentidão, mau funcionamento dos programas, mensagens de erro. Esses são alguns sintomas de um computador que não vai bem. Os problemas são provocados simplesmente por excesso de arquivos ou por vírus, na maioria das vezes, spywares. A solução pode ser dada pelo próprio usuário com uma limpeza ou com ajuda de um técnico, quando é necessário formatar a máquina.



O técnico em informática, José Rivailton da Silva, explica que o uso da Internet é o principal responsável por problemas que causam o mau funcionamento do computador. "A Internet é uma porta para spywares e vírus".



Mas, de acordo com ele, a grande quantidade dos arquivos e a desorganização também podem fazer mal à máquina. "Quando o HD (disco rígido) passa a ser mais de 50% ocupado, o computador vai perdendo o rendimento", explica.



Nesses casos, o usuário deve começar a faxina do computador limpando os arquivos temporários, desfragmentando o disco, executando scandisk e procurando programas na Internet que corrijam erros, anti-spywares ou anti-vírus.



Feito isso, se o computador não voltar à boa fase é hora de formatar, o que pode ser feito pelo próprio usuário ou com ajuda de um técnico. Mas antes é preciso lembrar de fazer o backup dos arquivos importantes.



Para não ter uma nova dor de cabeça, o técnico de informática orienta ao usuário a ter sempre anti-vírus e anti-spywares atualizados, acessar apenas páginas seguras na Internet e deixar o

HD com um espaço livre.



Crie um ponto de restauração no sistema (garante que se algum procedimento der errado, a recuperação de arquivos e programas seja possível)

Como fazer: No Windows XP, clique em Iniciar > Programas > Acessórios > Ferramentas de Sistema > Ponto de Restauração. Na caixa de diálogo "Recuperação do Sistema", escolha "Criar ponto de restauração" e digite um nome para identificá-lo, por exemplo, "antes da faxina". A qualquer momento, você pode voltar a essa caixa e recuperar as informações.



Guarde arquivos que você não utiliza em CDs, DVDs, HDs externos ou pen-drives

Como fazer: Existem diversas maneiras de guardar tais documentos fora do computador. Você pode, por exemplo, compactar os arquivos e pastas direto do Explorer.



Apague arquivos duplicados, cookies e o histórico

Como fazer: No Windows XP, clique em Iniciar > Programas > Acessórios > Ferramentas do Sistema > Limpeza de Disco. Na caixa de diálogo, marque as opções Arquivos Temporários de Internet, Lixeira, Arquivos Temporários, Arquivos Temporários Offline e clique em OK. Outra maneira de apagar os arquivos temporários é encontrar a pasta onde estão alocados. Para isso, vá em Meu Computador > Pasta C: > Documentos e Configurações > Configurações Locais > Temp e apague os arquivos dessa pasta.



Livre o computador das pragas (Spam, trojan, spyware, adware ou phishing)

Como fazer: O número de softwares "anti-pragas" é extenso e o procedimento para instalá-los não varia muito. Basta fazer o download dos programas, e pedir para que chequem todas as unidades de disco do PC.



Desfragmente a máquina

Como fazer: Para começar o procedimento vá em Iniciar > Programas > Acessórios > Desfragmentador de Discos. Na caixa de diálogo, escolha a opção Analisar. O Windows vai avisar se é necessário fazer a desfragmentação. Caso seja, clique em Desfragmentar e deixe o programa consertar os erros para você.



Limpe o hardware

Como fazer: De um modo geral, limpar o computador é uma tarefa relativamente fácil. Basta ter em mãos um pano macio, aspirador portátil, pincel de cerdas macias e uma solução de água e detergente neutro para ser usado nas partes plásticas dos equipamentos. A atenção especial fica mesmo com a tela do monitor que não se deve usar qualquer tipo de líquido nelas, nem mesmo água.





*Matéria publicada no jornal Nasemana - edição 42 - de 10 a 16 de janeiro.