Protocolos de substituição tributária poderão ser assinados entre RN e SP

A governadora Wilma de Faria e o governador José Serra fecharam nesta sexta-feira (7), em São Paulo, termos de cooperação técnica em áreas como informática, ciência e tecnologia.Os governadores discutiram a possibilidade de assinatura de protocolos de substituição tributária de produtos como bebidas quentes, auto-peças, eletrodomésticos (linha branca) e alguns tecidos.Os protocolos permitirão o recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) desses produtos diretamente na fonte, ou seja, o imposto passa a ser retido pela própria indústria.O processo de substituição tributária já vem sendo adotado no recolhimento do ICMS de produtos como cigarro, veículos, cimento e cerveja. De acordo com o secretário estadual de Tributação, João Batista Soares, o processo favorece o Rio Grande do Norte por combater a sonegação fiscal, uma vez que o imposto é cobrado já na origem do produto.Batista lembra que São Paulo responde por aproximadamente 40% de todo o ICMS gerado pelo país e que grande parte dos produtos que entram em território potiguar é proveniente daquele estado.Dados da Secretaria Estadual de Tributação apontam que o ICMS gera uma média de R$ 2,2 bilhões por ano para os cofres estaduais, sendo a maior fonte de receita do Rio Grande do Norte. Contudo, o montante seria bem maior se não houvesse a sonegação fiscal.

Fonte Assecom