América perde para o Baraúnas e se complica na tabela

Fotos: Elpídio Júnior

Paulinho (23' do 1º tempo) e Bruno Rangel (30' do 2º tempo) fizeram os gols da vitória do Leão mossoroense enquanto Lúcio (32' do 2º tempo) descontou para o América em jogo válido pela sétima rodada da competição.O América até que começou melhor no jogo criando chances de perigo com Lúcio e Alexandre, mas logo o Baraúnas respondeu com Bruno Rangel, que acertou o travessão de Rodolfo.Aos 23 minutos, Bruno Rangel deu o passe para o gol de Paulinho, o primeiro da partida. O gol mexeu com o América, que não conseguia criar jogadas para empatar o jogo. No final do primeiro tempo, as coisas ficaram complicadas para o alvirrubro. Thiago Messias faz falta perto da área e é expulso por ser o último homem da defesa.No segundo tempo, o técnico Tita fez mudanças na equipe para chegar ao empate, mas o Baraúnas seguia melhor. Aos onze minutos, Maurício Pantera é derrubado na área por Adalberto e é marcada a penalidade.O prório Pantera foi para a cobrança, mas acertou o travessão de Rodolfo e deu esperanças à torcida do América de mudanças no jogo. As jogadas continuaram durante a partida.Quando a torcida do América pensava no empate, Bruno Rangel aproveitou uma bola que acertou o travessão e colocou para o fundo do gol marcando o segundo gol do Baraúnas aos 30 minutos da segunda etapa.Mal comemorava o seu gol, o Baraúnas foi surpreendido com um ataque do América com Fábio Neves, que tocou para Lúcio. O atacante completou para o gol e descontou para o alvirrubro.Nos minutos finais, Maurício Pantera perdeu um gol incrível enquanto Fábio Neves exigiu grande defesa do goleiro Isaías. Insatisfeitos, torcedores do América foram para um local perto do banco de reservas e protestaram pelo resultado adverso.Os resultados da sétima rodada causam preocupação ao América, que está fora do G6 (equipes que avançam à proxima fase). O alvirrubro está na sétima colocação. Agora, as esperanças estão depositadas no clássico-rei de domingo (15) contra o ABC, no Machadão.