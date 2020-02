Vicente Lenilson participa do Meeting da França O atleta potiguar busca cravar uma nova marca nos 60 m indoor

Há um corraisnovense na França neste momento - Vicente Lenilson está na Europa, e amanhã (13.02), independente de superstição, participa do Meeting de Paris.



O potiguar está disposto no mínimo a quebrar seu próprio recorde sul-americano nos 60 m indoor (a atual marca - 6s58 - ele cravou neste mesmo Meeting, ano passado).



Lenilson não está só em Paris. Um dos principais adversários, por coincidência. é seu colega de equipe José Carlos Moreira "Codó" - que cravou 6s59 no Meeting de Lyoz, na Áustria, no último dia 3. Os dois acharam pouco: na última terça (10.02), os dois participaram de uma competição em Lévrin, tambpem na França: Lenilson marcou 6s67 e ficou com a 4ª colocação na Série 1 dos 60 m, e Codó alcançou 6s70 e obteve o 5º lugar na prova.



Além deles, Keila Costa também participa do Meeting de Paris - que tem sob seus ombros a responsabilidade de quem é a atual vice-campeã sul-americana no salto em distância.



Maggi de fora



A campeã olímpica Maurren Maggi, apesar de ter sido inscrita no Meeting, não vai participar - o motivo, segundo a imprensa estrangeira, seriam dores no joelho, e assim ela teria preferido se poupar; sua volta às pistas deve ocorrer em fins de abril.