Vítimas da Marise Paiva conseguem aumentar a indenização

A sentença inicial, publicada no dia 9 de junho de 2008, confirmou que as nove vítimas do desabamento da Escola Municipal Marise e Paiva seriam indenizadas pela prefeitura de Natal. O valor da indenização variava entre R$ 1 mil e R$ 2 mil. Nessa terça-feira (10), uma decisão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, permitiu que cinco dessas pessoas tivessem a indenização reajustada.



Os cinco autores moveram o recurso de Apelação Cível (nº 2008.002323-9), com o objetivo de modificar a sentença inicial e tiveram o pleito acolhido parcialmente. Os desembargadores determinaram apenas que o montante indenizatório fosse ampliado de R$ 2 mil para R$ 7 mil reais.



No dia 19 de junho 2004, as vítimas estavam no interior da escola participando de festejos juninos, quando ocorreu o desabamento do teto da quadra infantil, ferindo diversos alunos e convidados presentes no local.



Na Apelação, as vítimas explicaram que, por ocasião da data comemorativa dos festejos juninos, suportaram danos materiais e morais. O desabamento do teto da quadra esportiva resultou em lesões corporais em muitos dos presentes.



A maioria das crianças e os demais feridos foi levada para o pronto-socorro do hospital Walfredo Gurgel, assim como, para outros hospitais da região, a fim de receberem os primeiros socorros.



O município diz que não existe responsabilidade civil no dano, pois não “há relação direta” entre a omissão estatal e o que aconteceu às vítimas, já que a causa do desabamento vem de atos omissivos das empresas que elaboraram e executaram o projeto.



O Ente Público também invocou a responsabilidade solidária da empresa que elaborou o projeto estrutural da edificação - NORTEC Norte Engenharia Ltda, assim como, da empresa que o executou – ENGENORT. Para o Município de Natal, houve constatação de falhas no projeto de execução.



O Município também ficou com a obrigação de prestar assistência médica e psicológica, mediante apresentação de atestado médico ou de avaliação psicológica, que demonstrem a necessidade destes procedimentos.