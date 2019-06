Cirurgia: 900 pacientes com câncer aguardam na fila do Hospital Dr. Luiz Antônio Paralisação nos serviços diminui as chances de cura dos pacientes na fila de espera.

O caso é grave. Cerca de 900 pacientes aguardam em uma fila de espera para a realização de cirurgias no Hospital Dr. Luiz Antônio.



Segundo o diretor geral do hospital, Luciano Luiz, se o hospital demorar muito a receber profissionais na área de cirurgia e anestesia a tendência é a fila aumentar ainda mais.



Luciano Luiz afirma que, antes do fim dos contratos com a cooperativa dos anestesistas e cooperativa dos médicos, o Luiz Antônio realizava, em média, 350 cirurgias/mês e, atualmente, estava sendo feito apenas os casos de emergência.



Sobre os anestesistas recentemente nomeados pelo Governo do Estado, ele informa que, até o momento, o Hospital Dr. Luiz Antônio não recebeu nenhum profissional. Antes do fim dos contratos, o hospital dispunha de 20 anestesistas e 40 cirurgiões, vinculados, respectivamente, a Coopanest e Coopamed.



“Hoje nós temos quatro salas de cirurgia. O ideal seriam dois cirurgiões e um anestesista para cada sala. Fora os anestesistas que tem atividades fora do Centro Cirúrgico, como nos exames de tomografia para crianças e biópsias nos exames de próstata, orientadas pelo ultrassom. Em média, eram realizados 30 exames de biopsias nos exames de próstatas. Agora, está tudo parado”, confessa.



Ele acrescenta que a “nossa expectativa é que prevaleça o bom senso. Só depende deles. A cada dia que passa os pacientes podem estar perdendo a chance de cura”.