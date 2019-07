América tem três jogadores no Departamento Médico O zagueiro Onildo, o atacante Leandro e o lateral-direito Carlinhos Paulista passam por nova avaliação médica na terça-feira (13).

Depois de encarar dois amistosos na semana passada, o América apresentou as primeiras preocupações para o Campeonato Estadual de 2009. Três jogadores estão entregues do Departamento Médico do clube por problemas musculares. O caso mais grave é o do zagueiro Onildo, que apresentou uma lesão no ombro após o amistoso contra o Santa Cruz no último domingo (11).



De acordo com o médico do clube, Maeterlinck Rêrgo, o jogador deve passar por uma intervenção cirúrgica e ficar em torno de 40 dias com o ombro imobilizado, além dos 90 dias de fisioterapia, totalizando mais de quatro meses de afastamento dos gramados. O Maeterlinck falou que o jogador deve ser dispensando do rubro já que veio lesionado de Pernambuco e não se contundiu em Natal.



A situação do lateral-direito Carlinhos Paulista é de uma fissão no ombro, enquanto a de Leandro, estiramento na coxa direita. O atacante foi substituído aos 41 minutos do primeiro tempo, dando lugar a Fábio Neves. Os dois jogadores devem ser reavaliados somente nesta terça-feira (13), quando o clube volta da folga.