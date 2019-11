Arlindo Chinaglia chora durante discurso de despedida

Agência Brasil Arlindo Chinaglia se despede da Presidência da Câmara Federal.

Entre os sete parlamentares que não chegaram a terminar os seus mandatos, Arlindo lembrou também do deputado Nélio Dias do PP do Rio Grande do Norte.Chinaglia ressaltou que quando assumiu o cargo tinha o desafio de “recuperar a autoridade e imagem da Câmara”. O parlamentar acredita ter conseguido este feito.“Encerro este mandato com a consciência do dever cumprido e desejo sucesso ao próxio presidente”.