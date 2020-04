Sport bateu o Colo Colo fora de casa na estreia da Libertadores O Sport venceu de 2 a1, gols de Ciro e Wilson e iniciou a Libertadores com o pé direito.

Estreia melhor não poderia haver. Jogando no estádio David Arellano, diante do Colo Colo, o Sport venceu por 2x1, com gols de Ciro e Wilson e iniciou a Libertadores com o pé direito.



Lucas Barrios ainda diminuiu, mas não impediu a torcida rubronegra presente no Chile de festejar a primeira vitória de uma equipe brasileira fora de casa sobre o adversário na Libertadores.



Logo aos sete minutos o Leão abriu o placar. Moacir lançou na área, a zaga não cortou e Ciro apareceu para tocar a bola, que entrou mansamente no gol de Muñoz. A partir daí, bem postado em campo, o Sport passou a jogar com inteligência.



Apesar de ter mais posse de bola no primeiro tempo, o Colo Colo poucas vezes chegou com perigo. Já o Leão apostava nos contra-ataques, e foi assim que surgiu o segundo gol, aos 44. Ciro roubou bola, avançou e encontrou Wilson, livre, de frente para o gol. Sport 2x0.





O Colo Colo voltou do intervalo disposto a pressionar de todas as maneiras e conseguiu um gol, através de Lucas Barrios, aos 25 minutos.



Mesmo depois disso o Sport continuou tocando a bola, principalmente após as entradas de Fumagalli e Sandro Goiano. Hamilton ainda teve duas oportunidades para ampliar, mas o placar terminou mesmo em 2x1 para o Leão.





Ficha do Jogo

Colo Colo 1 x 2 Sport

David Arellano, 18/02/2009

Taça Libertadores da América, Grupo 1, Primeira Rodada

Colo Colo: Muñoz; Riquelme, Mena, Jará (Opazo) e Domingo Salcedo; Sanhueza, Millar, Meléndez (Carranza) e Macnelly Torres (Cortes); Rodolfo Moya e Lucas Barrios. Técnico: Marcelo Barticciotto.



Sport: Magrão; Igor, César e Durval; Moacir, Hamílton, Paulo Baier (Fumagalli), Andrade e Dutra; Ciro (Weldon) e Wilson (Sandro Goiano). Técnico: Nelsinho Batista.

Gols: Ciro aos sete e Wilson aos 44 minutos do primeiro tempo. Barrios, aos 25 minutos do segundo tempo.