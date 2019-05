Bovespa opera em alta no primeiro pregão do ano

A Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F/Bovespa) abriu hoje (2) em forte alta. Nas primeiras duas horas do primeiro pregão do ano, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações do país, subiu mais de 3% e chegou aos 38.800 pontos.Às 12h15 (de Natal), já haviam sido negociados R$ 517 milhões e 51 mil operações tinham sido realizadas. Ações da Embraer, com alta de quase 9%, eram as que apresentavam a maior valorização. Já os papéis da JBS registravam queda de mais de 3% nesse horário.O dólar negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuro também apresentava alta. A moeda norte-americana era cotada em R$ 2,33, com valorização de 0,73%.

* Fonte: Agência Brasil.