PM forma novos policiais especialistas operações especiais Grupo Tático Operacioonal já atual em 18 cidades do Rio Grande do Norte e agora chega a Extremoz e São Gonçalo do Amarante.

As cidades de Extremoz e São Gonçalo do Amarante, ambas na Grande Natal, contam a partir de hoje com um grupo tático de operações especiais nos próprios municípios. Pela manhã, o secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, e o comandante geral da Polícia Militar, coronel Marcondes Rodrigues Pinheiro, entregaram uniformes, armas e outros equipamentos para os novos militares integrantes do Grupo Tático de Operacional (GTO).



A solenidade de entrega dos equipamentos aconteceu em Extremoz. O prefeito do município, Klauss Rêgo, agradeceu o emprenho do Governo do Estado e, em contrapartida, anunciou que vai doar um terreno para a construção da sede do pelotão e uma cadeia pública. "Tenho certeza que esse pelotão vai trazer mais segurança e tranqüilidade a nossa cidade", disse.



Ele destacou que a segurança pública é prioridade em sua administração e, para isso, a Prefeitura será parceira da Sesed. O prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, também destacou a parceria do município na área da segurança pública. "Isso é uma obrigação", ratificou.



O coronel Marcondes Pinheiro explicou que foram investidos R$ 50 mil em equipamentos. Foram entregues ao GTO pistolas calibre .40, fuzis calibre 556 milímetros, coletes à prova de balas, rádios comunicadores, uniformes, entre outros materiais de uso exclusivo de operações especiais. "O GTO age em situações complexas, de alto risco. É um grupo altamente treinado", explicou. Antes da criação do GTO nos pelotões, os dois municípios eram atendidos pelas equipes da sede da Companhia Independente de Macaíba.



O secretário Agripino Neto ressaltou que, além dos equipamentos, a Sesed tem focado na qualificação e capacitação profissional. "O mais importante é o treinamento para que o policial possa atender bem o usuário", disse. Ele aproveitou a oportunidade para anunciar que a Sesed está licitando a renovação da frota dos carros das polícias Civil e Militar. "Serão pelo menos trezentos", adiantou. Ele citou ainda que no mês de dezembro, a PM convocou 670 aprovados no último concurso para soldado.



O GTO atua também em Macaíba, Ceará-Mirim, João Câmara, Assu, Pau dos Ferros, Apodi, Currais Novos, Caraúbas, Alexandria, Patu, Goianinha, Jardim do Seridó, Jucurutu, Canguaretama, Macau, Parnamirim, Nova Cruz, Caicó e Mossoró. Em Natal, o grupo tático da PM é o Batalhão de Operações Especiais (Bope), com sede na Zona Norte. A PM planeja criar grupos táticos em Lajes e Areia Branca



Fonte: Sesed