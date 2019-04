Redução do IPI aquece vendas de carros usados Anúncio de medidas do Governo Federal motiva venda de carros novos e usados em Natal.

O anúncio pelo Governo Federal na semana passada de medidas de incentivo a compra de carros novos e usados através da redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI para compra de automóveis refletiu positivamente no comércio automotivo.



A medida já está sendo sentida pelas lojas que comercializam carros em Natal, com aumento nas vendas nos últimos dias. Segundo um proprietário de uma loja do Shopping Auto Mall, as vendas aumentaram 20% nos últimos 10 dias em relação ao mês passado, quando as lojas estavam totalmente vazias. “Estamos vendendo em média 20 carros por mês”, diz.



Para o cliente Luiz Carlos, que estava comprando um carro semi-novo, a queda de preços esse mês favoreceu a compra do automóvel. “Estou comprando o carro porque está mais barato e porque está muito conservado”. O vendedor afirma que o valor do carro comprado por Luiz caiu R$ 2 mil reais.



Conversando com outro lojista do setor de carros, ele explica que além das medidas de incentivo a compra de carros, o período de final de ano e o aquecimento da economia através do pagamento do 13º salário são motivadores nas vendas de carros. Para ele, o movimento na loja já aumentou 50% em relação ao outro mês.



Descontos

Os descontos no IPI de carros novos a partir do dia 12 de dezembro, favoreceu o aumento nas vendas de carros em todo o Brasil. Os carros populares, de até mil cilindradas, tiveram seu IPI reduzido em de 7% para zero.



Já os automóveis entre mil e duas mil cilindradas movidos à gasolina, o IPI caiu de 13% para 6,5%.



Para carros flex (bicombustível) e movidos à álcool, a alíquota caiu de 11% para 5,5%. Entretanto, não será alterada para veículos que tenham mais de duas mil cilindradas. A redução do IPI vale até 31 de março.