Sport de Parnamirim joga por empate sem gols Na primeira partida, em Alagoas, o placar do jogo feminino da Copa do Brasil terminou de 1 a 1.

O Sport Club Parnamirim enfrenta o Cesmac/AL neste sábado, às 15h, no estádio Machadão em partida válida pela segunda rodada da Copa do Brasil de Futebol Feminino, segunda edição do evento promovido pela Confederação Brasileira de Futebol.



O time potiguar tem boa vantagem, já que empatou na casa do adversário de 1 a 1, e até o empate sem gols o faz passar de fase. Se o resultado for o mesmo, a vaga será decidida na disputa nas cobranças de tiros livres diretos da marca de pênalti.



Na 3º fase o vencedor desse confronto enfrenta quem passar adiante do confronto entre Sport/PE x Tiradentes/PI. Na primeira partida as pernambucanas venceram fora por 5x1, e na cada do adversário. O jogo da volta também será sábado às 15h, desta vez na Ilha do Retiro, em Recife.



A CBF jádefiniu a arbitragem: árbitra – Asteline Soares Milles/MA , tendo como assistentes os potiguares Lourival Cândido das Flores e Adeilma Luzia da Silva. O 4º arbitro será o polêmico Paulo Jorge Brandão Filgueira