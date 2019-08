Prefeito de Florânia denuncia trem da alegria na administração passada

Josenildo Carlos Esse trem da alegria foi motivado por interesse eleitoreiro do ex-prefeito”

Em 2006, o então prefeito Flávio José realizou concurso público através da Lei Complementar 01/2006, que determinou o número de vagas para cada cargo. Realizado o concurso e depois de homologado, os aprovados começaram a ser chamados. Todavia, o ex-prefeito convocou várias pessoas além das vagas previstas no edital do concurso, conforme os documentos que o Nominuto.com teve acesso.“Na época, ninguém percebeu a irregularidade. Daí que ninguém atentou ao fato”, comentou Sinval Salomão.Após a derrota nas urnas, em outubro do ano passado, Flávio José passou a convocar mais concursados no mês de dezembro. “Foi quando começamos a pesquisar a legalidade dos referidos atos. Neste momento, descobrimos que, para a convocação de pessoas fora dos numero de vagas determinada no edital, deveria ser enviado um novo projeto de lei para câmara aumentando as respectivas vagas”, contou Salomão.