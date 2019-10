Pedestres temem usar passarelas

Fotos: Maiara Felipe Infiltrações tomam conta das passarelas.

Apesar da aparência de conservada, a passarela de Neopólis só tem sido utilizada no período da manhã. “Moro aqui há muito anos. Não me lembro dela ter sido reformada”, disse o estudante Thiago Pessoa, morador de Potilândia há cinco anos. As passarelas estão cheias de infiltrações, com o concreto rachando e grades enferrujadas. As pessoas do bairro precisam usá-la, mas tem medo da estrutura.Além dos problemas de segurança e estrutura, em Mirassol, a passarela localizada entre dois shoppings, está tomada por ambulantes. Eles ficam em toda parte, inclusive na parte superior da passarela atrapalhando o fluxo de pedestres.No início deste mês, o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Dnit) entregou mais três passarelas, ao longo da BR 101. Mesmo estando recém inauguradas, alguns transeuntes continuam atravessando pela pista.O Dnit foi procurado pelopara falar sobre os possíveis reparos. A assessoria de imprensa do órgão ficou de entrar em contato.