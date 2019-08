Currais Novos: Defesa de Geraldo Gomes diz que provas contra prefeito são forjadas

Júlio Pinheiro José Maria Bezerra diz que testemunhas contra Geraldo Gomes são parciais.

Após a concessão da liminar que determinou o retorno de Geraldo Gomes à Prefeitura, o advogado José Maria Bezerra, que trabalha na defesa do prefeito, preferiu “não fazer juízo de valor com relação à decisão de primeira instância”, que negou a suspensão da decisão que afastou o prefeito do comando da cidade. Contudo, fez questão de ressaltar a inocência de seu cliente.Afirmando que o retorno de Geraldo Gomes à Prefeitura foi uma decisão de bom-senso do TRE, através do juiz Roberto Guedes, José Maria Bezerra acusa testemunhas ouvidas na investigação eleitoral sobre suposta compra de votos em Currais Novos de serem correligionárias de José Lins e, por isso, foram à Justiça para tentar tirar o prefeito do cargo.A acusação da Justiça de primeira instância diz respeito a uma suposta promessa de vantagens por parte da vice-prefeita a eleitores que votassem em Geraldo Gomes, o que já caracterizaria o crime eleitoral de captação ilícita de sufrágio. As pessoas que disseram ter recebido as ofertas, ainda segundo José Maria, são aliados de José Lins.“Todas as testemunhas estão contaminadas pela parcialidade. Maria de Lourdes Romão, por exemplo, afirmou em seu depoimento que estava no Tribunal para ajudar o José Lins. Eles são partidários do ex-prefeito e no mérito vamos provar que todas as testemunhas são parciais”, prometeu José Maria Bezerra.