Carnatal 2008: polícia registra 31 ocorrências no dia mais movimentado da festa

Vlademir Alexandre Maior quantidade de ocorrência foi por desordem.

Ele explicou que dessas, a maioria é referente à desordem. “No total foram 12 ocorrências dessa natureza. Além disso, os registros se concentraram nas avenidas Prudente de Morais e Lima e Silva, como nove ocorrências em cada uma delas”, disse Araújo Silva.O comandante do CPC destacou ainda que a maior quantidade de registro foi feita no intervalo de tempo entre 21h e 23h. A ocorrência considerada mais grave foi a prisão de um homem que estava vendendo cocaína. “Ele foi preso com aproximadamente oito papelotes da droga”.Em relação ao ano de 2007, a quantidade de ocorrências aumentou no sábado de Carnatal. No ano passado, a PM havia registrado 23. Apesar disso, coronel Araújo ressaltou que esses números são relativos.“Na quinta-feira deste ano, por exemplo, nós tivemos 10 casos e no ano passado foram 18. Então, o importante não é a quantidade de ocorrências e sim a gravidade delas e, felizmente, o Carnatal tem mantido a tranqüilidade em todos os dias. Ontem [sábado], por exemplo, nós tínhamos em torno de 250 mil pessoas circulando no evento”, afirma.