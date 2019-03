Imprensa aguarda a chegada de Micarla para o anúncio do novo secretariado A futura prefeita de Natal ainda não chegou ao local do anúncio, mas os novos secretários já circulam entre a imprensa.

A prefeita eleita Micarla de Sousa (PV) ainda não chegou ao Novotel Ladeira do Sol, onde deve anunciar daqui a pouco os nomes dos novos secretários que assumirão junto com a pevista a administração municipal no dia 1º de janeiro.



No local, alguns nomes cotados para compor a equipe da prefeita eleita já cumprimentaram a imprensa como os futuros auxiliares, entre eles, o jornalista Jean Valério (Comunicação) e o advogado Augusto Carlos Viveiros (Planejamento).



