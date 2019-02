Governadora discute emendas com deputados estaduais

Ricardo Júnior Rubens Lemos sai para conversar com imprensa: reunião foi a portas fechadas.

, está reunida neste momento com deputados estaduais num café-da-manhã na residência oficial. A pauta da reunião é focada nas medidas para estabelecer a governabilidade no estado, através da aprovação de emendas do Governo do Estado.A reunião começou às 07h30 com presença do presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria e os deputados Fernando Mineiro, Lavoisier Maia, Márcia Maia, Nelter Queiroz, Poti Júnior, Antonio Jácome e Larissa Rosado.Os deputados Vivaldo Costa e Luiz Almir também participaram do encontro, mas precisaram sair antes do término em razão de outros compromissos.Na lista de convidados, também estavam Raimundo Fernandes, Wober Júnior, Ricardo Motta, ArlindoDantas e Ezequiel Ferreira – que justificaram ausência – e a prefeita eleita Micarla de Sousa e Gilson Moura, que estão cumprindo agenda em Brasília.Segundo a assessoria de Wilma de Faria, o objetivo da reunião é aprovar as emendas fundamentais para garantir a governabilidade e aprimorar a solução de continuidade entre Governo e Assembléia Legislativa.Também foi acertado que acontecerão reuniões mensais entre os líderes dos partidos e a governadora para que os deputados recebam esclarecimentos sobre os projetos de Lei encaminhados para a Assembléia.A governadora Wilma de Faria distribuiu uma cartilha intitulada “Matérias Prioritárias do Governo na Assembléia” a todos os deputados e secretários presentes, entre eles Vagner Araújo, de Planejamento.

